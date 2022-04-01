Песков отреагировал на сообщения о возможной национализации «дочки» «Газпрома» в ФРГ

Отмечено, что такой сценарий серьезно нарушал бы как международное право, так и «все мыслимые и немыслимые правила и законы».

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемой проработку вопроса о возможной национализации Германией дочерних компаний российских госкорпораций «Газпром» и «Роснефть».

Он сказал, что такой сценарий серьезно нарушал бы как международное право, так и «все мыслимые и немыслимые правила и законы». Мнение на этот счет он выразил в ходе прошедшей пресс-конференции.

«Безусловно, такой план он очень серьезно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы. Поэтому будем самым внимательным образом отслеживать. Безусловно, даже саму проработку такого вопроса считаем неприемлемой», - заявил пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли быть какая-то связка с контрактами на газовые поставки в случае наступления такой ситуации, ответил, что «это разные истории».

Ранее в Германии спрогнозировали рекордные доходы России от продажи энергоресурсов в 2022 году.

Так, эксперт Янис Клюге из Фонда науки и политики выразил мнение, что в этом году российский бюджет будет даже профицитным. Отвечая на вопрос, создадут ли президенту России Владимиру Путину проблемы западные санкции, Клюге сказал, что это маловероятно.