Visa оценила убытки от ухода с российского рынка

Сообщается, что чистая прибыль корпорации составила 7,2 миллиарда долларов, увеличившись на 25% по итогам первого полугодия 2021–2022 финансового года.

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Американская транснациональная корпорация Visa обнародовала сумму понесенных расходов по причине ухода с российского рынка. Так, сообщается, что она равна 60 миллионам долларов США.

Информация отображена в фискальном отчете по результатам II квартала 2022 года, выпущенном корпорацией.

«Мы зафиксировали чистый убыток в составе общих и административных расходов в размере $35 миллионов в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании», - опубликована информация в отчете компании.

Отмечено, что еще 25 миллионов было направлено на поддержку сотрудников в России и на Украине. Сообщается, что чистая прибыль корпорации увеличилась на 25% по итогам первого полугодия 2021–2022 финансового года и составила 7,2 миллиарда долларов. Также компания уведомила и о понесенных убытках за минувший период.

«Результаты текущего года включают 127 миллионов долларов чистых убытков от инвестиций в акционерный капитал, 40 миллионов долларов от амортизации приобретенных нематериальных активов и единовременных затрат, связанных с приобретением», - информирует корпорация Visa.

Ранее приводилась информация, что международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили свою работу на территории России.

Позднее СМИ сообщали, что американская компания Procter&Gamble (P&G) может уйти с российского рынка из-за санкций, финансовых ограничений и проблем с поставками. По данным представителей P&G, главным фактором при принятии решения станет влияние сложившейся на Украине ситуации на розничных клиентов, поставщиков и дистрибьюторов.