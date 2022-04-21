СМИ: Procter&Gamble может уйти из России

Главным фактором при принятии решения станет влияние сложившейся на Украине ситуации на розничных клиентов, поставщиков и дистрибьюторов.

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Американская компания Procter&Gamble (P&G) может уйти с российского рынка из-за санкций, финансовых ограничений и проблем с поставками. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает агентство Reuters.

По данным представителей P&G, главным фактором при принятии решения станет влияние сложившейся на Украине ситуации на розничных клиентов, поставщиков и дистрибьюторов. Отмечается, что до начала спецоперации выручка в России и Украине приносила P&G от 1,5 до 2 процентов глобальной прибыли компании.

Ранее компания приняла решение приостановить инвестиции в российский рынок и работу по продвижению. Кроме того, сокращено количество доступных на рынке продуктов. В то же время P&G продолжает поддерживать российских сотрудников.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что национализация имущества ушедших из России иностранных компаний не обсуждается. По ее мнению, такой шаг как разрушение института собственности приведет к развалу всей мировой экономики.