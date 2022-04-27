Ярошенко заявил, что его здоровье «не очень» после пыток в США

Ранее были опубликованы кадры воссоединения Константина Ярошенко со своей семьей.

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Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида сообщил, что его здоровье «не очень», в США его пытали, передает агентство РИА Новости.

Ранее были опубликованы кадры воссоединения Константина Ярошенко со своей семьей.

Напомним, что российского летчика арестовали в Либерии в 2010 году. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позднее мужчину депортировали в США, а в сентябре 2011 года приговорили к 20 годам тюрьмы.