Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей
На видео видно, как семья встречает летчика после долгой разлуки со слезами на глазах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Появилось видео воссоединения российского летчика Константина Ярошенко со своей семьей. На кадрах видно, как семья встречает летчика после долгой разлуки со слезами на глазах.
Ранее стало известно о прибытии самолета с Константином Ярошенко в аэропорт во Внуково. Адвокат российского летчика подтвердил прибытие.
До этого на телеканале «Звезда» появились кадры обмена Константина Ярошенко на американца Тревора Рида.