Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей

На видео видно, как семья встречает летчика после долгой разлуки со слезами на глазах.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Появилось видео воссоединения российского летчика Константина Ярошенко со своей семьей. На кадрах видно, как семья встречает летчика после долгой разлуки со слезами на глазах.

Ранее стало известно о прибытии самолета с Константином Ярошенко в аэропорт во Внуково. Адвокат российского летчика подтвердил прибытие.

До этого на телеканале «Звезда» появились кадры обмена Константина Ярошенко на американца Тревора Рида.