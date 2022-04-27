В Мытищинской больнице вылечили ребенка из Харькова со сложным переломом бедра
В детское травматологическое отделение Мытищинской больницы поступил 4-летний беженец из Харькова с травмой позвоночника и сложным переломом бедра.
«Пациент и его родители вынуждены были покинуть Харьков, а травму он получил в результате дорожно-транспортного происшествия уже на территории Московской области», - говорится в заявлении Минздрава Московской области.
Как отмечается в Министерстве МО, было принято решение оперировать ребенка под рентген-контролем. По словам пресс-службы ведомства, операция прошла успешно, ребенок чувствует себя хорошо. На данный момент маленький пациент выписан и находится под наблюдением врачей детского травматологического отделения Мытищинской больницы.
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