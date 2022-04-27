МИД: РФ будет предпринимать максимум усилий для освобождения заключенных в США россиян

Как отметили в МИД РФ, Вашингтон удалось «дожать» при помощи заинтересованности США в обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко.

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В министерстве иностранных дел России заявили, что власти РФ будут предпринимать максимум усилий, чтобы освободить всех заключенных в США россиян. Такое заявление в российском внешнедипломатическом ведомстве сделали на фоне освобождения летчика Константина Ярошенко из американской тюрьмы, подчеркнув, что Вашингтон удалось «дожать» при помощи заинтересованности США в обмене Тревора Рида на россиянина.

«Будем и далее предпринимать максимум усилий, чтобы освободить всех россиян, попавших в жернова карательной американской юстиции, защитить их права и обеспечить беспрепятственное возвращение в Россию», - отметили в ведомстве.

По данным министерства, Ярошенко подвергался дискриминации и унижающему человеческое достоинство обращению на протяжении долгих лет, включая отказы в предоставлении адекватной медицинской помощи.

Ранее в российском МИД сообщили об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко. Российского летчика арестовали в Либерии в 2010 году. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позднее мужчину депортировали в США, а в сентябре 2011 года приговорили к 20 годам тюрьмы. Два года назад Головинский суд приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида и признал его виновным в применении насилия в отношении представителей власти.