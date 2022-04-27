«Это невероятная победа»: Бутина высказалась об обмене летчика Ярошенко на Тревора Рида

Политик выразила надежду, что и других россиян, заключенных за рубежом, удастся вернуть на родину.

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Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина отреагировала на обмен арестованного в США российского летчика Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида. По ее словам, полагать, был ли данный обмен равноценным, сейчас нет никакого смысла. И самое главное, говорит политик, что сейчас Ярошенко будет на родине.

«В течение длительного времени с момента моего возвращения из американской тюрьмы моя семья, консул и МИД, конечно, вся страна поддерживали его супругу и дочку. Честно говоря, надежды было немного», - отметила Бутина в беседе со «Звездой».

Вместе с тем политик выразила признательность российскому Министерству иностранных дел за то, что ведомство продолжает бороться за освобождение сограждан из мест лишения свободы и «не бросает их в беде».

«Я считаю, что этот обмен, особенно в текущих условиях международной напряженности, откровенной русофобии, - это просто невероятная победа, достижение нашей дипломатии, поэтому такие победы нам еще нужны. Многие еще остаются в местах лишения свободы. Я надеюсь, что и по ним удастся добиться положительного решения и вернуть этих людей домой», - резюмировала Бутина.

Ранее супруга летчика Константина Ярошенко Виктория сообщила, что ее муж прибудет в Москву через полтора часа, и подтвердила его освобождение из тюрьмы. Напомним, Ярошенко арестовали в Либерии в 2010 году. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Два года назад Головинский суд приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида и признал его виновным в применении насилия в отношении представителей власти.