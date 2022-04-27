Моравецкий признал устойчивость экономики РФ перед санкциями Запада

Кроме того, польский премьер призвал страны ЕС не платить за российский газ в рублях.

© Фото: Radek Pietruszka, Polska Agencja Prasowa, Globallookpress

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал устойчивость экономики Российской Федерации перед санкциями Запада.

«Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями», - цитирует РИА Новости польского премьера.

Как передает агентство, Матеуш Моравецкий также призвал страны Европейского союза не платить за газ из России в рублях и обложить пошлинами покупку российских энергоресурсов.

Ранее Моравецкий заявлял о передаче танков Украине. Об этом он сообщил в эфире телеканала Polsat, где дал положительный ответ на вопрос, передавала ли Польша Украине эту технику.

До этого в Министерстве иностранных дел Польши пообещали ввести эмбарго на поставки российского газа и угля. МИД Польши напомнил, что Варшава заявляла о готовности сделать это немедленно, чтобы подать хороший пример другим странам.