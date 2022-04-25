Польский премьер заявил о передаче танков Украине
Моравецкий дал положительный ответ на вопрос о передаче танков Украине.
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Польша передала Украине танки. Об этом сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
В эфире телеканала Polsat польский премьер-министр дал положительный ответ на вопрос, передавала ли Польша Украине танки. Другие подробности Моравецкий не сообщил.
Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил о поставке Польшей Украине вооружения на 1,6 миллиарда долларов. Согласно словам Мюллера, Варшава видит в этом сохранение суверенитета Польши, Украины и Европы.