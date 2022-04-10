В МИД Польши пообещали ввести эмбарго на поставки газа и угля из России

МИД Польши напомнил, что Варшава заявляла о готовности сделать это немедленно, чтобы подать хороший пример другим странам.

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Министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил, что в ближайшие месяцы Польша запретит экспорт российского угля и газа, даже если партнёры по Европейскому союзу будут не готовы к такому шагу.

«Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же», - сказал он в интервью газете Berliner Zeitung.

При этом замглавы МИД признал, что такое решение не окажет значительного влияния на российскую экономику. В этой связи Польше требуется поддержка и участие других стран.

Ранее стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз отказаться от российских угля, нефти и газа. Глава правительства страны сделал это на фоне колоссального роста цен на энергоносители в Европе.