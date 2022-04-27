Лжегуманизм: как аферисты используют спецоперацию на Украине в качестве наживы на людях

В частности, в Киевской области по домам начали ходить якобы сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, навязывая услуги по проверке помещений на наличие взрывоопасных предметов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Ресторатор Вадим Прокопьев ведет собственный YouTube-канал, где рассказывает своим подписчикам, как едет воевать. В одном из видеороликов он позвал с собой добровольцев и попросил денег для формирования целого полка в рамках иностранного легиона Украины. Подмога нужна срочно, говорит он.

Так, после данного ролика, снятого месяц назад в Киеве, Прокопьев пропал и перестал выходить на связь. Причем до этого ему удалось собрать почти 7,5 тысячи долларов. Теперь его биткоин-кошельки пусты, а в комментариях под видео с призывами воевать против России - одно разочарование.

Еще один пример - доброволец, ветеран армии США 48-летний Джеймс Васкез. Он тоже решил отправиться воевать на Украину и на собранные с подписчиков деньги купил себе экипировку, оружие и патроны.

«Направляемся назад на базу на транспорте. Хочу еще раз поблагодарить всех за пожертвования. Без вас это было бы невозможно. Спасибо большое!» - написал Васкез у себя в Twitter.

На странице мужчины размещены фото с украинскими бабушками, мальчиком, сжимающим в руке доллары, и видео на фоне сожженных русских танков. Однако ролики оказались постановочными, а танки - украинскими. И это не препятствует наемнику продолжать собирать деньги с доверчивых подписчиков. Более того, таких предприимчивых иностранцев, пытающихся заработать на украинском конфликте, - десятки.

«Возможно, у них есть репутация на своей родине, там, наверное, есть представление, что это за человек, насколько он адекватен. Или это стремление срубить денег. Блогеров, которые пытаются на шуме сделать денег, их процентов 90-95. Из этой пропорции надо исходить как из реальной», - говорит доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш.

Кроме наемников-одиночек, на Украине работают десятки иностранных некоммерческих организаций. Своими целями называют доставку гуманитарной помощи и медикаментов, а также помощь населению. Одна из подобных «гуманитарных акций» - швейцарский фонд, который до начала спецоперации в Донбассе занимался обучением рейнджеров в Южной Африке. Его возглавляет Филипп Дер, который в прошлом был командиром снайперского отряда бундесвера.

Остальные сотрудники - это бывшие военнослужащие, ветераны боевых действий. Они занимаются тем, что активно собирают деньги на помощь жителям Украины, попутно рекламируя на их фоне немецкие швейные фабрики и магазины одежды. А отчетов о том, куда и на что идут собранные средства, не предоставляют.

«Я с недоверием отношусь к заграничным неправительственным организациям в силу того, что там работает разведка западных стран, это удобный механизм прикрытия. Вроде как внешне все хорошо, благие цели и намерения, а по существу - разведка и передача целей на местности. Этим занимались и ОБСЕ. На крови и страданиях стремятся наживаться военно-промышленные комплексы и масса жуликов, которые крутятся вокруг конфликтов», - объяснил экс-заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

На самой Украине также хватает своих мошенников, которые пытаются нажиться на чужих страданиях. В Киевской области по домам начали ходить якобы сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, навязывая услуги по проверке помещений на наличие взрывоопасных предметов. Другие аферисты обзванивают родственников украинских военнослужащих и предлагают помочь освободить их из плена за вознаграждение.