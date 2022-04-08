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Используют новостную повестку: эксперт рассказал о способах защиты от телефонных мошенников

Виктория Ивашечкина
16:01 08.04.2022
Злоумышленники в разговоре со своими жертвами стали чаще упоминать о санкциях в отношении России для дальнейшего выманивания денег.
Используют новостную повестку: эксперт рассказал о способах защиты от телефонных мошенников
© Фото: Pixabay
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Эксперт Дмитрий Швецов в беседе со «Звездой» рассказал о том, как защитить свои денежные накопления от телефонных мошенников, которые проявляют особую активность в последние несколько недель. Дело в том, что злоумышленники начали использовать новости о санкциях в отношении России для выманивания денег. Наиболее популярным приемом стало использование информации о попадании финансовой организации под санкции. Мошенники в разговоре с жертвой говорят о том, что это якобы может помешать в дальнейшем пользоваться своими деньгами.

«Важно понимать, что мошенники часто используют новостную повестку в своих схемах - для привлечения внимания и придания сообщениям или звонкам правдоподобности. Однако цель злоумышленников почти всегда остается неизменной - тем или иным способом выманить у человека его данные и деньги», - отметил Швецов.

По словам эксперта, существует несколько способов обезопасить себя от звонков и SMS-сообщений мошенников.

«Установите надежное решение, определяющее мошеннические и спам-номера. Не сообщайте третьим лицам, даже если они представляются по телефону сотрудниками банков, конфиденциальную информацию, в том числе одноразовый код из SMS и push-уведомлений», - подчеркнул Швецов.

Эксперт также отметил, что в том случае, если во время звонка показалось, что столкнулись с мошенниками, нужно завершить разговор и перезвонить самостоятельно в банк по номеру, который указан на официальном сайте или карточке банка.

«Не переходите по сомнительным ссылкам из почты, сообщений в мессенджерах и SMS. Если во время звонка вас пугают или требуют сделать что-либо быстро, не дают времени подумать - вероятнее всего это злоумышленники», - подытожил эксперт.

Ранее эксперты рассказали, что телефонных мошенников выдают ключевые словосочетания, которые они используют для обмана жертвы. Они рекомендовали в первую очередь обращать внимание на фразы, которые использует собеседник.

В частности, по словам специалистов, выражения «лицевой счет» и «финансовая ячейка» сигнализируют о том, что на другом конце провода находится аферист.

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