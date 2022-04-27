В небе авиация: как прошла репетиция воздушной части Парада Победы в Калининграде

Высота полета - от 150 до 300 метров при скоростях до 550 километров в час. Авиация поднялась в воздух сразу с трех аэродромов области - в Чкаловске, Черняховске и поселке Донское.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Калининграде прошла репетиция воздушного парада в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. В небе над городом в едином строю самолеты и вертолеты морской авиации. Высота полета малая - от 150 до 300 метров при скоростях до 550 километров в час. Авиация поднялась в воздух сразу с трех аэродромов области - в Чкаловске, Черняховске и поселке Донское. За тренировкой наблюдал наш корреспондент Максим Румянцев.

«Двадцать самолетов и вертолетов морской авиации пролетят над центром Калининграда, над площадью Победы. Это транспортно-боевые, штурмовые, противолодочные и поисково-спасательные вертолеты, это современные истребители и бомбардировщики. У всех разная скорость и высота полета, и, чтобы свести их в единый красивый парадный строй, необходимо действительно настоящее мастерство. Каждый маневр нужно выполнять с точностью до секунды», - прокомментировал корреспондент.

Ранее другой корреспондент «Звезды», Павел Кутаренко, показал, как идет первая сводная тренировка перед Парадом Победы в Петербурге.

А Максим Петренко объяснил, почему так непросто правильно маршировать на Параде Победы.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов