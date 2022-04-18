Четкость и осанка: почему так непросто правильно маршировать на Параде Победы

При выполнении всех условий правильного парадного марша военнослужащему необходимо сделать так, чтобы на его лице не отражалось никакого напряжения.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Тренировка Парада Победы в подмосковном Алабино идет полным ходом. Корреспондент «Звезды» Максим Петренко побывал на репетиции лично и убедился, что маршировать в составе парадного строя - задача почетная, но вовсе не простая.

«Маршировать на параде довольно сложно, по признанию самих же военных. В строю - предельная четкость, идеальная осанка. Нога должна подниматься от земли на уровень не ниже 20 сантиметров. При этом на лицах военнослужащих не должно быть заметно никакого напряжения. Только сегодня - несколько прогонов, ведь все должно быть доведено до автоматизма», - прокомментировал корреспондент.

В Минобороны России сообщили, что в тренировках Парада Победы в Подмосковье задействовано 11 000 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что во время репетиции парада в Алабино иcтребители МиГ-29СМТ выстроились в небе в виде буквы Z.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов