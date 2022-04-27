МО РФ: «Калибрами» уничтожена партия иностранного оружия на Запорожском алюминиевом комбинате

Оружие и боеприпасы были поставлены Соединенными Штатами и европейскими странами для украинских войск, добавили в Минобороны.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военные ракеты «Калибр» на Запорожском алюминиевом комбинате уничтожили крупную партию иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также рассказал о действиях оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России. Так, за ночь удалось поразить 59 военных объектов Украины. Удары наносились по районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, складам с вооружением и боеприпасами. Были уничтожены 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей, поражен ЗРК «Бук-М1» в районе Славянска.

Ранее Минобороны показало кадры уничтоженного укрепрайона ВСУ. Отказавшиеся сложить оружие вооруженные формирования Украины были уничтожены огнем артиллерии.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов