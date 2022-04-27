«Россия своих не бросает»: Москалькова рассказала о работе над освобождением Ярошенко

По словам уполномоченного по правам человека, над освобождением российского летчика работали сразу несколько ведомств.

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась об освобождении из американской тюрьмы российского летчика Константина Ярошенко. По ее словам, над этим методично работали сразу несколько российских ведомств.

«Сегодня произошло очень радостное событие. Константин Ярошенко, российский летчик, который необоснованно и незаконно был обвинен и приговорен американским судом к 20 годам лишения свободы и провел в тюрьме более 10 лет, освобожден в результате обмена на американского студента Рида Тревора. И это событие, конечно, весьма значимое. Весьма значимое для тех усилий, которые предприняли органы государственной власти Российской Федерации, Министерство иностранных дел, спецслужбы и мы - аппарат уполномоченного по правам человека, и я тоже принимала в этом участие», - сказала Москалькова.

По ее словам, российская сторона на протяжении 10 лет методично работала над освобождением Ярошенко.

«Мы верили в то, что договоренность Владимира Владимировича Путина и президента США об обмене российскими и американскими заключенными будет значимой и для Константина Ярошенко», - отметила Москалькова.

Она также выразила благодарность родным и близким Ярошенко, его жене и дочери, которые сделали все возможное для его освобождения.

«Конечно, хочу сказать слова гордости за нашу страну - Россия своих не бросает. Я хочу сказать слова благодарности Министерству иностранных дел, нашим спецслужбам, которые методично работали над освобождением. Мы ждем его возвращения на родину», - сказала Москалькова.

Ранее в российском МИД сообщили об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко. Российского летчика арестовали в Либерии в 2010 году. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позднее мужчину депортировали в США, а в сентябре 2011 года приговорили к 20 годам тюрьмы.