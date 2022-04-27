РФ заявила о намерении выйти из Всемирной туристской организации

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Всемирная туристская организация (UNWTO) сообщила, что Российская Федерация приостанавливает свое членство.

«Россия объявила о намерении выйти из UNWTO. Необходимо следовать соответствующему процессу, завершение этого займет год. Но приостановка вступает в силу немедленно!» - цитирует РИА Новости организацию со ссылкой на соцсети.

Ранее президент общественной организации «ПравТурСоюз» Александр Байбородин рекомендовал туристам пользоваться услугами проверенных туроператоров в России, чтобы не стать жертвой мошенников. По словам эксперта, сейчас распространена схема, при которой создаются сайты-клоны крупных зарубежных отелей.

До этого Российская Федерация ограничила упрощенную выдачу виз «недружественным странам». Согласно указу российского президента, меры принимаются безотлагательно, в ответ на недружественные действия Евросоюза и ряда других государств.