Эксперт объяснил, почему нужно покупать туры у проверенных агентств

По словам Александра Байбородина, сейчас распространена схема, при которой создаются сайты-клоны крупных зарубежных отелей.

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Туристам рекомендуется воспользоваться услугами проверенных российских туроператоров, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом заявил участник правовой комиссии Российского союза туриндустрии Александр Байбородин.

«При бронировании туров рекомендуется воспользоваться услугами российских туроператоров. Так вы со стопроцентной вероятностью поедете отдыхать в желаемое место», - сказал специалист.

Эксперт по вопросам юриспруденции в туризме заявил, что сейчас распространена схема, при которой создаются сайты-клоны крупных зарубежных отелей. Турист оплачивает путевку, а по приезде узнает, что в заявке его нет. Поэтому стоит ответственно отнестись к выбору путешествия.

Байбородин отметил, что все туроператоры есть в реестре туроператоров на сайте Федерального агентства по туризму в открытом доступе. Данная информация должна указываться в договоре с туристом. По этому номеру можно зайти на сайт и в разделе «Реестр туроператоров» проверить, существует ли такая компания.

Ранее сообщалось, что к концу мая начнет работу новая турецкая авиакомпания. Это позволит сохранить турпоток из РФ в Турцию и не оставлять рынок России пустым.