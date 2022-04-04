Россия ограничила упрощенную выдачу виз «недружественным странам»

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Россия вводит ответные меры визового характера для «недружественных стран». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как уточняется в указе президента, меры принимаются безотлагательно в ответ на недружественные действия Европейского союза и ряда других государств. Документом постановляется приостановка соглашения России и ЕС от 2006 года об упрощении выдачи виз для некоторых категорий граждан. Приостановка визового соглашения также касается Норвегии, Дании, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейна.

Ранее упрощенный визовый режим с Россией из-за ситуации на Украине с 28 февраля частично приостановил Евросоюз. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия примет ответные меры. В то же время для граждан третьих государств и лиц без гражданства принято решения облегчить порядок въезда и пребывания в России для безопасного возвращения в свои государства.