Россия ограничила упрощенную выдачу виз «недружественным странам»
Россия вводит ответные меры визового характера для «недружественных стран». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как уточняется в указе президента, меры принимаются безотлагательно в ответ на недружественные действия Европейского союза и ряда других государств. Документом постановляется приостановка соглашения России и ЕС от 2006 года об упрощении выдачи виз для некоторых категорий граждан. Приостановка визового соглашения также касается Норвегии, Дании, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейна.
Ранее упрощенный визовый режим с Россией из-за ситуации на Украине с 28 февраля частично приостановил Евросоюз. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия примет ответные меры. В то же время для граждан третьих государств и лиц без гражданства принято решения облегчить порядок въезда и пребывания в России для безопасного возвращения в свои государства.