Мосгорсуд утвердил 9-летний срок американцу Риду за пьяную драку с полицией

Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы на приговор гражданину США Тревору Риду, осужденному ранее на девять лет тюремного заключения за нападение на сотрудников полиции.

«Московский городской суд оставил без изменения приговор Головинского районного суда Москвы от 30 июля 2020 года в отношении Тревора Рида», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

В прошлом году Головинский суд приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида, признав его виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

По версии следствия, гостивший в Москве американец летом 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Очевидцы конфликта вызвали на место сотрудников полиции, однако после их появления молодой человек не успокаивался и его решили доставить в отдел. По пути он ударил одного правоохранителя и напал на другого, сидевшего за рулем.

Позже экспертиза установила, что американец во время инцидента находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Перед оглашением приговора Тревор Рид пообещал больше никогда не пить водку.