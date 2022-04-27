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Советские образцы и оружие НАТО: кадры трофеев ВС РФ из захваченного украинского склада

Алиса Краузе
05:00 27.04.2022
Опубликованы кадры вооружения с украинского склада, захваченного российскими военнослужащими.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры захваченного в ходе специальной военной операции вооружения. Многие объекты были в спешке оставлены националистическими подразделениями Украины при отступлении на территории Луганской народной республики.

Среди захваченного вооружения есть как советские образцы, так и современные образцы противотанковых управляемых ракет и переносных зенитных ракетных комплексов стран НАТО. Всего в захваченном российскими военными полевом складе было обнаружено около одной тысячи единиц вооружения различной номенклатуры и боеприпасов к ним.

«В основном это советское вооружение, также вооружение «Javelin», «NLAW», образцы противотанковой управляемой ракеты немецкого производства, советские ракеты экспортного варианта, различное стрелковое вооружение иностранного производства. В данный момент чаще всего привозят противотанковые управляемые ракеты стран НАТО», - рассказал начальник слада вооружения Максим.

Ранее глава Евросовета заявил, что Европейский Союз намерен снабжать Украину тяжелым вооружением. Поставки вооружения Киеву были названы срочной и важной для ЕС задачей. При этом в МИД Российской Федерации отметили, что натовский транспорт с боевыми грузами Вооруженные Силы РФ будут рассматривать в качестве законных военных целей.

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