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Глава Евросовета заявил, что ЕС предоставит Украине тяжелое вооружение

Анна Касаткина
03:20 22.04.2022
В публичном пространстве, по словам Шарля Мишеля, поставки не будут много анонсироваться из соображений безопасности.
Глава Евросовета заявил, что ЕС предоставит Украине тяжелое вооружение
© Фото: ALEXANDRE LALLEMAND, Unsplash
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Евросоюз (ЕС) будет снабжать Украину тяжелым вооружением, это является срочной и важной задачей. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«Нам нужно снабжать вас тяжелым вооружением... Мы придерживаемся своих обязательств поставить вам это оружие... Это очень важно и очень срочно», - сказал он.

В публичном пространстве, по словам Мишеля, поставки не будут много анонсироваться из соображений безопасности.

Он отметил, что Зеленский обратился к нему с просьбой координировать поставки в Украине оружия еще в конце февраля, и систему удалось наладить уже через несколько часов.

«За два месяца мы уже выделили 1,5 миллиарда евро через инструмент European Peace Facility ("Европейский фонд мира", через него финансируются военные операции за рубежом. - Прим.ред.), в дополнение к поддержке от многих стран-членов ЕС, поступающий на двустороннем уровне», - отметил Мишель.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала все государства Евросоюза союза обеспечить Украину вооружением. По ее словам, нет различий между тяжелым и легким вооружением, которое было бы возможно направить на Украину.

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