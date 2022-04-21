В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ: транспорт и грузы НАТО на Украине будут расцениваться как военная цель

Максим Цепков
20:03 21.04.2022
В ведомстве заявили, что военные грузы США и НАТО на Украине будут законными целями для российской армии.
МИД РФ: транспорт и грузы НАТО на Украине будут расцениваться как военная цель
© Фото: Алексей Иванов,ТРК Звезда
Читайте нас на:

Российские военные будут рассматривать поставки с иностранным оружием на территории Украины в качестве военных целей. Об этом заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев.

«Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, Вооруженные силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей», - цитирует Кошелева РИА Новости.

Он добавил, что западные страны рассчитывают замедлить спецоперацию России и нанести максимальный ущерб Вооруженным силам РФ.

Ранее сообщалось, что американская администрация в ближайшие дни готовится анонсировать новый пакет военной помощи Украине на сумму около $800 миллионов. Однако отмечается, что американский лидер Джо Байден пока не подписал соответствующий документ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:03 В стране и мире
МИД РФ: транспорт и грузы НАТО на Украине будут расцениваться как военная цель
19:47 Армия
Видео
ВС РФ нанесли удары высокоточными ракетами по объектам ВСУ в районе Попасной
19:09 В стране и мире
Видео
«С нами придется считаться»: военный эксперт прокомментировал пуск «Сармата»
18:59 В стране и мире
Цукерберг и Харрис попали в санкционный список МИД РФ
18:27 Армия
Видео
«Ловушка захлопнулась»: как удалось заблокировать остатки украинской группировки на «Азовстали»
Популярное
В Кремле отреагировали на угрозы главы СНБО Украины ударить по Крымскому мосту
Видео
«Леденящее кровь предупреждение»: как западная пресса отреагировала на успешный пуск «Сармата»
Видео
Опубликованы кадры пуска межконтинентальной ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк
Видео
В Минобороны России заявили об освобождении города Кременная в ЛНР
Видео
Путин подтвердил, что сложившим оружие боевикам в Мариуполе гарантирована жизнь
Видео
Клиенты «Тинькофф» режут карты банка после оскорблений Олега Тинькова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.