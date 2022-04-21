МИД РФ: транспорт и грузы НАТО на Украине будут расцениваться как военная цель

В ведомстве заявили, что военные грузы США и НАТО на Украине будут законными целями для российской армии.

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Российские военные будут рассматривать поставки с иностранным оружием на территории Украины в качестве военных целей. Об этом заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев.

«Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, Вооруженные силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей», - цитирует Кошелева РИА Новости.

Он добавил, что западные страны рассчитывают замедлить спецоперацию России и нанести максимальный ущерб Вооруженным силам РФ.

Ранее сообщалось, что американская администрация в ближайшие дни готовится анонсировать новый пакет военной помощи Украине на сумму около $800 миллионов. Однако отмечается, что американский лидер Джо Байден пока не подписал соответствующий документ.