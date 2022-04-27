Песков объяснил причину перехода на оплату газа в рублях

По словам представителя Кремля, решения было принято после того, как Запад «украл» часть российских резервов.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что требование оплачивать поставки природного газа в рублях было обусловлено недружественными действиями со стороны Запада, направленными на экономику России. В частности, заявил представитель Кремля, у России фактически украли значительную часть резервов.

«Необходимость этой новой методики (оплаты газа. - Прим. ред.) была вызвана теми беспрецедентыми недружественными шагами в сфере экономики и финансового сектора, которые были предприняты недружественными странами в отношении нас. Эта необходимость была продиктована тем, что у нас заблокировали - говоря по-русски, украли - довольно значительную сумму наших резервов. Это все потребовало перехода на новую систему оплаты», - заявил Песков журналистам .

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что если страны Запада хотят оплатить поставки российского газа, то им нужно открыть счета в банках РФ. Поступающие средства банк будет конвертировать в рубли. По данным Bloomberg, счета в Газпромбанке уже открыли 10 европейских покупателей газа.