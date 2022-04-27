Bloomberg: десять европейских покупателей газа открыли счета в Газпромбанке

Четыре компании уже внесли оплату в рублях, обеспечив себе поставки газа до середины мая.

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По меньше мере десять европейских компании открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому».

«Четыре европейских покупателей газа уже внесли плату за газ в рублях, как того требует Россия. Таким образом, поставки гарантированы до середины мая до даты следующего платежа, сообщили источник, близкий к российскому газовому гиганту "Газпрому"», - пишет издание.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что если страны Запада хотят оплатить поставки российского газа, то им нужно открыть счета в банках РФ. Поступающие средства банк будет конвертировать в рубли.