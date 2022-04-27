Патрушев заявил, что инструкторы НАТО готовили Украину к силовому решению в Донбассе

По словам секретаря Совбеза России Николая Патрушева, целью была провокация вооруженного противостояния Украины с Россией.

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что инструкторы НАТО готовили Украину к силовому решению ситуации в Донбассе.

«Страны НАТО направляли своих военных советников и инструкторов с одной целью - подготовить киевский режим к силовому решению вопроса с Донецкой и Луганской народными республиками и спровоцировать вооруженное противостояние с Россией», - сказал он на совещании по вопросам безопасности на юге России.

Также Патрушев рассказал о развернутой по всему миру сети биологических лабораторий Соединенных Штатов. По его словам, получить их стало возможно благодаря специальной военной операции на Украине.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении ракетами «Калибр» крупной партии иностранного оружия, которая хранилась на Запорожском алюминиевом комбинате.