Патрушев заявил о развернутой по всему миру сети биолабораторий США

Данные об этом были получены в ходе специальной военной операции на Украине.

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Соединенные Штаты развернули по всему миру - в том числе и на Украине - сеть биологических лабораторий, в которых ведется разработка оружия. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, отметив, что данные о лабораториях были получены в ходе специальной военной операции.

«В ходе проведения специальной военной операции были получены данные, что в этих лабораториях военные ученые из США создавали вирусы, бактерии и токсины, а по сути - новое биологическое оружие. Активная фаза создания на Украине биологических лабораторий под контролем Пентагона началась с 2014 года - сразу после спровоцированного США и их западными союзниками государственного переворота, целью которого являлось создание враждебного нашей стране государства», - заявил Патрушев на совещании Совбеза.

В российском военном ведомстве продолжают изучать полученные в ходе спецоперации на Украине документы о военно-биологической деятельности США. Так, по словам начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, Соединенные Штаты Америки фактически сами признали, что украинские специалисты разрабатывали средства доставки оружия массового поражения.