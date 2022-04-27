В Росздравнадзоре заявили о наличии препаратов, на которые был ажиотаж в марте

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Препараты, которые активно скупали россияне в марте, сейчас имеются в достаточном количестве практически во всех регионах РФ. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

«В марте был на самом деле ажиотажный спрос, пациенты запасались лекарственными препаратами, в основном это были те лекарственные препараты, которые принимаются пациентами длительно и уже давно. Но сегодня мы уже видим, что практически все эти препараты, которые были в ажиотажном спросе в марте, в достаточном количестве имеются практически во всех субъектах и во всех аптечных организациях», - сказала она на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Самойлова заявила, что благодаря введенной в стране с 1 июля 2020 года системе мониторинга движения лекарств есть возможность отслеживать, где и сколько в наличии препаратов, как в медучреждениях, так и в аптеках.

«Вместе с тем благодаря системе ввода в гражданский оборот мы можем четко сказать, сколько каких лекарственных препаратов было ввезено и выпущено в оборот в стране», - отметила Самойлова.

Она добавила, что при сопоставлении данных системы ввода в гражданский оборот и системы мониторинга движения лекарственных препаратов можно дать точный прогноз возможных дефицитов или перебоев с поставками.

Ранее сообщалось, что во многих регионах России по причине необъяснимой жадности «коммерсантов от медицины» цена на препараты выросла в разы. Генпрокурор Игорь Краснов призвал довести надзорные мероприятия до логического завершения и наказать нарушивших закон. Самойлова заявила, что в 2023 году все медучреждения страны начнут выдавать рецепты в электронной форме. Это исключит многократный отпуск лекарства по одному и тому же рецепту, к тому же подделать документ будет невозможно.