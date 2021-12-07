В стране и мире В России в 2023 году все рецепты будут выдавать в электронной форме Кира Карон Он будет представлять собой QR-код, который можно хранить на любом мобильном устройстве. © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости Читайте нас на: Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в 2023 году все медучреждения страны начнут выдавать рецепты в электронной форме. Это исключит многократный отпуск лекарства по одному и тому же рецепту, к тому же подделать документ будет невозможно.



По словам Самойловой, рецепт будет представлять собой QR-код, который можно хранить на любом мобильном устройстве.



Доступ к электронным рецептам граждане получат через личный кабинет на портале госуслуг, там они смогут отслеживать все свои медицинские назначения, рассказала Алла Самойлова на конференции «Медицина и качество - 2021».



Ранее стало известно, что до конца 2022 года в трех российских регионах планируют ввести электронные паспорта. Цифровой документ будет представлен в двух вариантах: смарт-карта и приложение с QR-кодом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика