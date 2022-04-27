Ракетные войска и артиллерия выполнили 573 задачи за ночь в ходе спецоперации

Игорь Конашенков уточнил, что поражены 432 района сосредоточения войск противника, 67 позиций артиллерии, две батареи РСЗО и семь складов с боеприпасами.

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В Минобороны России рассказали о работе ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции на Украине. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 573 огневые задачи», - заявил Конашенков.

Игорь Конашенков уточнил, что поражены 432 района сосредоточения войск противника, 67 позиций артиллерии, две батареи РСЗО и семь складов с боеприпасами.

Также официальный представитель Минобороны России сообщил об уничтожении 18 украинских беспилотников, включая два ударных «Байрактара».

Кроме этого, Конашенков рассказал о работе оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России в ходе спецоперации на Украине - они поразили 59 военных объектов противника за ночь.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов