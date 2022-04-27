Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ поразила 59 военных объектов Украины за ночь
В Минобороны России рассказали об успехах оперативно-тактической и армейской авиации ВКС РФ. Это сделал официальный представитель оборонного ведомства России Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены 59 военных объектов Украины», - заявил Конашенков.
Официальный представитель МО РФ уточнил, что среди этих объектов - 50 районов сосредоточения войск противника и четыре склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Червоное, Долгенькое, Пашково и Веселое.
Кроме этого, как заметил Игорь Конашенков, поражен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Славянска. В результате нанесенных ударов уничтожены более 120 украинских националистов, а также 35 единиц бронетехники и автомобилей.
Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ракетами «Калибр» уничтожена крупная партия иностранного оружия на Запорожском алюминиевом комбинате.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов