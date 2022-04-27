Армия В МО РФ заявили об уничтожении 18 украинских беспилотников, включая два «Байрактара» Также в оборонном ведомстве России заявили об уничтожении украинской тактической ракеты «Точка-У» над населенным пунктом Ильичевка. © Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости Читайте нас на: За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотников. Среди пораженных БПЛА - два ударных «Байрактара». Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. «Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Александровка, Балаклея, Брянка, Запорожское, Изюм, Капитоловка, Перемога, Петровка, Попасное, Пролетарское, Трудолюбовка, в том числе два БЛА "Байрактар-ТБ2" в районе населенных пунктов Калесниковка и Красный Лиман», - заявил Конашенков. Также в небе над Ильичевкой была сбита украинская ракета «Точка-У». Конашенков сообщил, что за ночь оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 59 объектов Украины. Среди них - 50 районов сосредоточения живой силы. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика