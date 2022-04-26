СМИ: доходы от экспорта российской нефти в апреле могут быть выше прошлогодних показателей

Экспорт сырой нефти из РФ выше в этом месяце, чем в предыдущем, заявил представитель компании Kpler.

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По данным СМИ, доход России от экспорта нефти в апреле может быть выше прошлогодних показателей ввиду увеличения объема экспорта энергоносителей в Европу, Турцию и Индию.

«Сейчас многие страны, которые ввели санкции против России, серьезно подрывают свои же действия, покупая у нее энергоресурсы. В некоторых случаях объемы поставок в апреле стали даже больше, чем в марте», - сказано в материале Foreign Policy.

По словам специалиста по отслеживанию поставок нефти компании Kpler Мэтта Смита, в апреле поставки энергоресурсов выросли до 3,6 млн, в то время как в марте поставлялось 3,3 млн баррелей в день.

Ранее сообщалось, что Германия заплатит рекордную сумму России за энергоносители в 2022 году, заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что страны Европейского союза вероятно не смогут полностью заменить российские нефть и газ в перспективе 5-10 лет.