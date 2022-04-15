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Новак заявил, что ЕС вряд ли заменит российские нефть и газ в ближайшие 5-10 лет

Елизавета Потейчук
15:45 15.04.2022
Также вице-премьер добавил, что на данный момент доля поставок нефти в страны Евросоюза из России достигает 30%, а газа - 40%.
Новак заявил, что ЕС вряд ли заменит российские нефть и газ в ближайшие 5-10 лет
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
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Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что страны Европейского союза маловероятно смогут полностью заменить российские нефть и газ в перспективе 5-10 лет. По его словам, утверждать о гарантии энергетической безопасности Европы невозможно без энергоресурсов из РФ.

«В резолюции Европарламента о запрете на импорт российских энергоресурсов отмечается, что решение должно сопровождаться планом действий, направленных на гарантию безопасности энергетического снабжения ЕС. Однако ключевые игроки отрасли сходятся во мнении, что полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5-10 лет вряд ли удастся», - отметил Новак в своей статье, опубликованной в журнале «Энергетическая политика».

Также вице-премьер добавил, что на данный момент доля поставок нефти в страны Евросоюза из России достигает 30%, а газа - 40%. Одновременно с этим доля отечественного угля в общем импорте Европы составляет около трети от всех закупок. Новак подчеркнул, что стоимость нефти, газа и угля может стать выше нынешнего исторического максимума, если поставки энергоресурсов из России будут ограничены.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в оплате поставок нефти и газа в недружественные страны наблюдаются сбои. По словам президента, банки этих стран задерживают платежи.

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