В Азербайджане заявили, что страна не будет расплачиваться за российский газ рублями

Сообщалось, что поставки газа из РФ в Азербайджан проводятся в рамках договора о сезонном обмене природным газом, подписанного между «Азерконтрактом» и «Газпромом».

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В Госнефтекомпании Азербайджана сообщили, что страна не будет проводить взаиморасчеты с Россией за импортируемый газ в рублях. Отмечалось, что сейчас поставки газа из РФ в Азербайджан проводятся в рамках договора о сезонном обмене природным газом, подписанного между «Азерконтрактом» и «Газпромом» в июле прошлого года. Соглашение предусматривает поставки газа из Азербайджана в РФ в летний сезон, и аналогичных объемов газа из России в Азербайджан зимой.

«В СМИ в понедельник была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не отражает действительности», - сообщили в компании агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Ранее Венгрия выразила готовность оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, отметив, что такие транзакции не будут нарушать санкции Евросоюза.