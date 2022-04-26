Жители ульяновского поселка создали мемориал в честь погибших после стрельбы в детсаду

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Жители поселка Вешкайма в Ульяновской области создали мемориал в честь погибших в ходе стрельбы в одном из детский садов. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, люди разместили на улице длинный стол, на котором неравнодушные оставляют цветы, мягкие игрушки и свечи.

Помимо этого на мемориале можно заметить табличку с надписью: «Дети, простите нас». Напомним, трагедия произошла сегодня, 26 апреля. Неизвестный мужчина вошел в здание детского сада и устроил стрельбу. В результате погибли двое детей, воспитательница и сам стрелок.

Позднее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что устроивший стрельбу состоит на учете как психически больной. Этот же факт озвучила и жительница города Вешкайма. По ее словам, он учился в школе до десятого класса, но после был вынужден покинуть учреждение из-за психического заболевания.