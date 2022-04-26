Москалькова сообщила, что устроивший стрельбу в детсаду Ульяновской области состоит на учете как психбольной

Омбудсмен также заявила о необходимости усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране.

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что устроивший стрельбу в детском саду в Ульяновской области состоит на учете как психически больной. Также омбудсмен указала на необходимость усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране.

«Владелец ружья ИЖ-26 Тронин Александр Николаевич 1954 г. р. Убийца Ахтямов Руслан Рушанович 1996 г. р., житель Вешкайма, состоит на учете как психически больной», - написала Москалькова у себя в Telegram.

Помимо этого, Москалькова отметила, что во время происшествия в детсаду сработала кнопка тревожной сигнализации. На место трагедии, по ее словам, также приехал уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Сергей Люльков.

Трагедия произошла 26 апреля. Неизвестный мужчина вошел в здание детского сада и устроил стрельбу. В результате погибли двое детей, воспитательница и сам стрелок. Управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту происшествия.