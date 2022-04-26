«Он болел и стоял на учете»: местная жительница рассказала о напавшем на детский сад под Ульяновском

Жительница рассказал, что не знала лично напавшего, но знает о его проблемах со здоровьем.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жительница города Вешкайма рассказала журналисту «Звезды» о мужчине, который совершил вооруженное нападение на детский сад. По ее словам, он учился в школе до десятого класса, но после был вынужден покинуть учреждение из-за психического заболевания.

«В школе учился в нашей. После десятого класса, по-моему, он болел, на учете, может, стоял - что-то с головой. После десятого класса он у нас уже не учился. Лично я его не знала, даже не знаю, какие у него могли быть мотивы», - рассказала жительница.

Трагедия произошла 26 апреля. Неизвестный мужчина вошел в здание детского сада и устроил стрельбу. В результате погибли двое детей, воспитательница и сам стрелок. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, устроивший стрельбу состоял на учете как психически больной.