Китай не получал запросов на предоставление гарантий безопасности со стороны Украины

Сообщается, что стороны не обсуждали этот вопрос.

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В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что китайская сторона не получала каких-либо запросов от Украины касательно ее становления гарантом безопасности киевских властей. С данным заявлением выступил руководитель департамента Европы китайского внешнеполитического ведомства Ван Лутун.

Таким образом, китайский дипломат ответил, затрагивалось ли обсуждение данного вопроса во время проходившего онлайн саммита между Евросоюзом и КНР. Он ответил, что не знает, получал ли Китай соответствующий запрос.

«Стороны не обсуждали этот вопрос. Мне неизвестно, что мы получили какой-либо запрос», - цитирует ТАСС слова Ван Лутуна.

Накануне в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что украинская сторона демонстрирует на переговорах понимание реальности по Донбассу и Крыму. Однако окончательно одобренных планов по переговорам с Украиной пока нет.

В то же время президент Украины выразил желание, чтобы Китай принял сторону Украины. Он также отметил, что выбор остается за китайской стороной.