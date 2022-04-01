Лавров заявил, что украинская сторона демонстрирует на переговорах понимание реальности по Донбассу и Крыму

Окончательно одобренных планов по переговорам с Украиной пока нет, добавил глава МИД РФ.

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Украинская сторона демонстрирует на переговорах понимание реальности по Донбассу и Крыму, российская сторона готовит реакцию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы увидели гораздо больше понимания еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе», - сказал министр.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, подтвердил неизменность позиции РФ по Крыму и Донбассу. По его словам, Украина, по сути, согласилась на требования России о невступлении в НАТО и отказе от размещения иностранных военных баз.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.