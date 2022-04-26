МО РФ: в Лимане националисты разместили тяжелое вооружение в доме престарелых

Как отметил начальник НЦУО РФ, персонал и граждане пожилого возраста удерживаются боевиками в качестве «живого щита».

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В Донецкой Народной республике в городе Лиман украинские националисты разместили тяжелое вооружение в доме престарелых. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В городе Лиман Донецкой Народной Республики в доме престарелых боевики украинских националистических формирований оборудовали опорный пункт и разместили тяжелое вооружение, при этом персонал и граждан пожилого возраста насильно удерживают в качестве “живого щита”», - сказал начальник НЦУО.

Напомним, по данным МО РФ, боевики теробороны в Николаеве подготовили очередную провокацию с многочисленными жертвами среди мирного населения. Так, неонацисты установили радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами вблизи предприятия «Николаевский авиаремонтный завод», чтобы привести их в действие во время массового скопления граждан.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что на Украине не решается ситуация с созданием гуманитарных коридоров. В связи с этим он предложил создать контактную группу ООН-РФ-Украина для решения данной проблемы.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.