Генсек ООН предложил создать контактную группу ООН-РФ-Украина по гуманитарным коридорам

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что на Украине не решается ситуация с созданием гуманитарных коридоров. В связи с этим генсек предложил создать контактную группу ООН-РФ-Украина для решения данной проблемы.

«По правде говоря, мы сталкиваемся с рядом ситуаций, в которых Россия объявляет о создании коридора, Украина заявляет о создании другого коридора, и ситуация такая, что это не выполняется на практике, поэтому мы предлагаем создать гуманитарную контактную группу, в которой ООН, Россия, Украина смогут сообща обсуждать ситуацию с тем, чтобы эти коридоры были по-настоящему эффективны», - сказал Гутерреш в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, президент РФ подчеркивал, что российская сторона намерена вести переговоры с Киевом и при этом рассчитывает, что у страны получится достичь договоренностей на дипломатическом треке с Украиной. Вместе с тем, по словам президента, РФ была вынуждена признать Донецкую и Луганскую Народные республики в качестве независимых, чтобы остановить геноцид людей.