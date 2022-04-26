МО: боевики хотят подорвать взрывные устройства при массовом скоплении людей в Николаеве

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики теробороны в Николаеве подготовили очередную провокацию с многочисленными жертвами среди мирного населения. Так, неонацисты установили радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами в микрорайоне Корабельный вблизи предприятия «Николаевский авиаремонтный завод», чтобы привести их в действие во время массового скопления граждан. Начальник НЦУО отметил, что боевики планировали обвинить в этом российских военных.

«Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный запад, что этот и другие подобные кровавые фейки со стороны киевских властей о якобы «бесчинствах русских» в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ», - подчеркнул генерал-полковник на брифинге.

Ранее начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев сообщал, что в Николаевской области боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины в районах населенных пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка. По его словам, боевики проводят эту провокацию для запугивания граждан, которые хотят эвакуироваться в Россию.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.