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«Нам нужен мир»: как прошли переговоры главы МИД РФ и Генсека ООН

Константин Коковешников
Елизавета Потейчук
18:39 26.04.2022
Два месяца назад при посредничестве ООН РФ отправила пять гуманитарных конвоев на Украину. Но открыть гуманитарные коридоры в стране еще не удалось, и генсек ООН выдвинул конкретное предложение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Россию из Турции, где ранее прошел очередной раунд переговоров делегаций России и Украины. Разговор о судьбе международного права, реформе ООН, но, в первую очередь, по ситуации на Украине генсек ведет с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Однако в настоящее время представители Киева начали менять свои же предложения, процесс затягивается, и, более того, Украина желает провести специальный раунд переговоров в Мариуполе.

«Ну, что могу сказать, театральный жест, украинцы любят все инсценировать. Лучше бы они поскорее ответили на наши предложения. Мы хотим получить ответ на последний вариант. О нем украинские переговорщики президенту не доложили», - сказал Лавров.

Участие в переговорах принял и заместитель министра обороны России Александр Фомин. Два месяца назад при посредничестве ООН РФ отправила пять гуманитарных конвоев на Украину. Но открыть гуманитарные коридоры в стране еще не удалось, и у генсека ООН есть конкретное предложение.

«Гуманитарные коридоры необходимы для эвакуации гражданских лиц и доставки нужной помощи. С этой целью я предложил создание контактной группы по гуманитарным вопросам, которая бы объединила ООН, Россию и Украину, для гарантии того, чтобы эти коридоры были эффективны», - объявил Гутерреш.

ООН - организация, созданная странами победителями после Второй Мировой войны - сегодня сталкивается с не меньшими вызовами. Глава МИД РФ назвал проведение по инициативе США саммита демократий и попытку подменить ООН новыми организациями опасным сигналом.

«Крайне важно в этой трудной ситуации поддерживать ценности многосторонности. Нам нужен мир, который является многополярным, с многосторонними институтами, чтобы они соблюдали устав ООН и международное право. И это станет инструментом, который позволит нам объединиться для противостояния угроз», - подчеркнул генсек ООН.

Вместе с тем Лавров выступает за реформирование ООН. Как раз сегодня в Организации рассматривают инициативу Лихтенштейна в каждом случае использования права вето, то есть несогласия отдельных членов Совбеза, созывать Генассамблею ООН.

«Право вето никуда не денется. Это одна из несущих опор, без нее организация пойдет в разнос. Мы не раз говорили, Совбез должен избавиться от главного дефекта. Из 15 стран шесть принадлежит западным странам и их союзникам. Мы готовы к консенсусу присоединиться. Но я бы, честно говоря, пошел бы еще дальше. Но и в результате воздержания при голосовании шести-семи стран. Это случай, когда Совбез расколот», - отметил российский министр.

Еще одна тема - изъятие российской дипломатической собственности в США и отказ в выдаче американских виз для участия в мероприятиях по линии ООН. Но Антониу Гутерриш этот вопрос оставил без внимания. После визита в Россию генсек ООН отправится на Украину, где у него пройдут переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским.

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