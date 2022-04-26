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Лавров: параметры договора РФ и Украины будут определяться стадией военных действий

Алиса Краузе
00:31 26.04.2022
Глава МИД РФ указал, что на российско-украинский договор будет влиять стадия военных действий.
Лавров: параметры договора РФ и Украины будут определяться стадией военных действий
© Фото: Belta news agency XinHua Globallookpress
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Параметры договоренностей между российской и украинской сторонами будут устанавливаться в зависимости от актуальной на момент их принятия стадии военных действий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что договор в любом случае рано или поздно будет заключен.

Министр указал, что в данный момент развитие ситуации на дипломатическом поле зависит не от Москвы, а от сил, руководящих Украиной, в том числе извне. Как напомнил Лавров, делегация РФ готова была принять за основу предложения украинских коллег во время переговоров в Стамбуле, добавив некоторые уточнения.

«Концептуально мы согласились с тем, что там предлагалось: нейтральный статус, гарантии безопасности и объем и порядок этих гарантий», - указал дипломат в эфире Первого канала.

В итоге же, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, Киев отошел от собственных слов, получивших позитивный отклик со стороны РФ. К примеру изменилась одобренная Россией договоренность о возможности установки на территории Украины иностранных военных баз и проведения учений с участием ВС других стран лишь при одобрении государствами-гарантами договора, включая РФ.

«В том варианте, который они нам дали вслед за нашей позитивной реакцией, значилось:  никаких учений, кроме как с согласия большинства стран-гарантов. Разница есть? О том и речь», - заметил министр иностранных дел.

Говорить о том, когда конкретно стоит ждать окончательного согласования договора, Сергей Лавров не стал, отметив лишь, что сейчас ситуация «на земле» отличается от той, что была во время стамбульских переговоров.

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