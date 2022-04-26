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В Приднестровье неизвестные взорвали вышку радиоцентра в поселке Маяк

Андрей Аркадьев
09:32 26.04.2022
На видеозаписи видно, как в небо поднимается столб густого дыма. Предположительно, удар был нанесен с беспилотника.
© Видео: «Приднестровье», ВКонтакте © Фото: Приднестровец, Telegram
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В Приднестровье взорвалась вышка радиоцентра в районе поселка Маяк. Кадры с места событий публикует паблик «ВКонтакте» «Приднестровье».

На видеозаписи видно, как в небо поднимается столб густого дыма. Предположительно, удар был нанесен с беспилотника. Сообщается, что всего прогремело два взрыва. По предварительным данным, взорваны две вышки радиоцентра. Никто из людей не пострадал.

Ранее в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе прогремела серия взрывов. Были повреждены верхние этажи, а также пострадали и соседние дома - в них взрывной волной выбиты стекла. По предварительным данным, по зданию стреляли из противотанковых гранатометов.

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