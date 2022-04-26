Первые секунды после выстрела Болдуина на съемках фильма: видео

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Нагрудная камера сотрудника полиции запечатлела первые мгновения после случайного выстрела, который произвел голливудский актер Алек Болдуин на съемках фильма «Раст». На кадрах видно, как медики оказывают медицинскую помощь оператору Галине Хатчинс и режиссеру Джоэлу Соусе.

Медики пытаются помочь лежащей на полу съемочной площадки Галине. После этого обоих пострадавших отвозят на носилках в машину скорой помощи. Соуса придерживает рукой рану на животе.

Далее полицейский подходит к Болдуину, чтобы узнать детали произошедшего. Ошарашенный актер объясняет, что выстрел произошел случайно - Болдуин считал, что оружие незаряжено.

Трагедия произошла 22 октября прошлого года. Во время съемки одной из сцен пистолет в руках Болдуина выстрелил и пуля попала в оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соусу. Женщина умерла в больнице, режиссер получил ранения. Позже Болдуин признался, что не знал о боевых патронах в пистолете, так как в обойме должны были находиться холостые.