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Болдуин дал первое после убийства на съемочной площадке интервью

Роман Захаров
05:47 03.12.2021
Актер, в частности, рассказал, что за пистолет на съемках отвечал только один человек.
Болдуин дал первое после убийства на съемочной площадке интервью
© Фото: flickr
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Алек Болдуин дал первое интервью после того, как во время съемок фильма случайно убил оператора Галину Хатчинс. Актер, в частности, заявил, что не спускал курок револьвера, а роковой выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.

«Сцена: двое парней загнали меня в угол, думают, что я ранен, но я отвлекаю их, выхватываю пистолет, направляю - снято», - рассказал Болдуин.

Как сообщил артист, эту сцену многократно репетировали и никогда в ходе репетиций не было нужно нажимать на курок. Он при этом добавил, что большим пальцем производил манипуляции со взводом ударного механизма, повторно напомнив, что не нажимал на спусковой крючок.

«Мне сказали, что пистолет пуст... Я направлял в камеру... Оружие должно было быть пустым. Мне сказали, он пустой», - поделился воспоминаниями актер в беседе с АВС.

Болдуин подчеркнул, что никогда бы не направил пистолет на человека и не нажал бы на спуск. Помимо этого, он сообщил, что за пистолет на съемочной площадке отвечал только один участник команды, но не уточнил, кто именно.

Трагический инцидент произошел во время съемок кинокартины «Ржавчина» в США. Голливудская звезда Алек Болдуин случайно выстрелил в сторону съемочной группы, в результате чего погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуса получил ранение.

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