Болдуин обратился в суд после трагедии на съемках фильма «Ржавчина»

Голливудский актер Алек Болдуин подал судебный иск против продюсеров фильма «Ржавчина» на съемочной площадке которого погибла оператор Галина Хатчинс. Девушка скончалась после выстрела из пистолета, который находился в руках актера. Адвокаты Болдуина уверены, что их подзащитный не виновен в трагической случайности, так как не отвечал за безопасность реквизита, в том числе оружия, пишет издание The New York Times.

В середине февраля супруг Хатчинс подал иск против Алека Болдуина, продюсеров фильма, мастера реквизита, оружейника и кинокомпании. В иске говорилось, что на съемочной площадке якобы не соблюдались требования безопасности, а квалификация оружейника была слабой, о чем продюсеры знали.

Трагедия произошла 22 октября прошлого года. Во время съемки одной из сцен пистолет в руках Болдуина выстрелил и пуля попала в оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуса. Женщина умерла на месте, режиссер получил ранения. Позже Болдуин признался, что не знал о боевых патронах в пистолете, так как в обойме должны были находиться холостые.